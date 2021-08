Lendo o jornal, mulher descobre que marido tinha outra mulher e dois filhos: “Dizia que estava fazendo hora extra”

Se descobrir uma traição já dói, imagine descobrir que seu marido mantém outra família e que já tem dois filhos com a "outra".





Foi justamente o que aconteceu com Ami, que foi duramente traída e usou as redes sociais para desabafar com seus amigos e internautas.





Esposa fiel e dedicada, mãe de quatro filhos, Ami foi surpreendida ao ler um jornal e ver o nome de seu marido estampado numa nota em que um dos parentes da sua outra mulher anunciava o nascimento de seu filho caçula.





Impactada com o conteúdo que lia, o anúncio incluía os nomes dos pais, o sexo do bebê e o local de nascimento, e foi quando percebeu que o nome do companheiro estava ali listado, em negrito.





Antes de conseguir encontrá-lo pessoalmente para tirar a história a limpo, o marido acabou dizendo que demoraria um pouco para chegar em casa, já que estava um pouco ocupado no trabalho.





Para tirar todas as dúvida, Ami começou a pesquisar e acabou descobrindo que seu marido e a outra mulher estavam casados a cerca de 10 anos.





Depois disso, Ami colocou um fim em seu casamento, já que não existia fidelidade, honestidade, lealdade ou cumplicidade. Ami chamou a história de “muito engraçada”, e milhares de pessoas comentaram sobre o caso, incrédulos que ele havia mantido uma relação extraconjugal durante tanto tempo sem que ninguém desconfiasse.





Via Diário ao Vivo