MÃE E FILHO ADOLESCENTE SÃO EXECUTADOS A TIROS EM GUARACIABA DO NORTE

Uma mulher e o filho de 16 anos foram executados a tiros na madrugada desta segunda-feira (2) no bairro do Estádio, em Guaraciaba do Norte. O duplo homicídio ocorreu por volta das 3h00 na rua Prefeito Menton Silvano. As vítimas estavam em casa quando tiveram o imóvel invadido por pelo menos três criminosos armados que realizaram vários disparos. A mulher que não tinha antecedentes criminais e o filho foram atingidos e morreram no local. O marido conseguiu fugir pelos fundos levando uma filha do casal de apenas 13 anos.





As vítimas foram identificadas como Antônia Lidiane de Sousa, 39 anos e Francisco John Wesley de Sousa Lopes, 16 anos. No imóvel, a polícia encontrou várias cápsulas deflagradas de calibre 38.





De acordo com informações que populares passaram para os PMs, os criminosos teriam deixando o local afirmando em voz alta que seriam integrantes de uma facção criminosa.





Policiais da Força Tática e RAIO realizam diligências na região em busca de capturar todos os envolvidos no duplo homicídio. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o crime.





Os corpos foram encaminhados ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)