Miss de 21 anos morre após passar mal e precisar ser submetida a cirurgia de urgência; família fica desolada

Figura bastante conhecida no segmento da moda, a jovem Vanessa Lays Soares Aguiar, de 21 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (4), em Boa Vista. Miss Roraima Teen, ela também era estudante de enfermagem e acabou não resistindo a um procedimento cirúrgico de emergência realizado no Hospital Geral de Roraima (HGR).





Segundo informações de familiares, Vanessa foi diagnosticada com um tumor no abdômen, perto do fígado. No âmbito das passarelas, a jovem havia sido eleita Miss Roraima Teen de 2018, além de ter faturado duas vezes o título de Miss Rorainópolis, em 2016 e 2020.





Em nota emitida, a Secretaria de Saúde de Boa Vista informou que Vanessa apresentou um quadro grave de hipotensão e hemorragia em função do tumor. Avaliada pela equipe médica, a miss foi encaminhada rapidamente para a cirurgia de emergência, mas não resistiu.









Repercussão





Nas redes sociais, diversos familiares, amigos e pessoas que acompanhavam a carreira de Vanessa lamentaram a morte da jovem de 21 anos. Em pronunciamento, o prefeito da cidade de Rorainópolis, Leandro Pereira (SD), lamentou o ocorrido e solidarizou com os pais da vítima, que trabalham como servidores públicos do município.





“Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, expresso minhas sinceras condolências pela perda trágica e prematura”, disse o gestor da cidade.





A faculdade Estácio, polo de Boa Vista, onde Vanessa cursava enfermagem, também emitiu nota de pesar sobre a perda da estudante.





“Que Deus conforte a todos nesse momento de dor e consternação. Recebam nesta hora difícil, abraço de afeto e solidariedade”, disse a instituição de ensino.





