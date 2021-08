Mulher é assassinada dentro de shopping em Fortaleza

Uma mulher foi baleada e morta dentro de uma loja do shopping Iguatemi, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 20. A funcionária da joalheria Tânia Joias foi atingida por volta das 19h40min. Fontes do estabelecimento falam que a principal hipótese é de assalto, mas testemunhas levantam possibilidade de crime ter sido feminicídio.





O POVO entrou em contato com a assessoria de imprensa do estabelecimento, que informou que a Polícia investiga as circunstâncias da morte. A Polícia Militar também foi procurada e ainda não respondeu.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram seguranças correndo em direção ao local onde a vítima foi atingida por disparo, além de correria entre as demais pessoas.





Agentes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), Polícia Civil e Polícia Militar estão no shopping nesse momento e investigam as circunstância do assassinato. O POVO contou pelo menos onze viaturas na entrada principal do estabelecimento. Seguranças isolaram a área do crime e restringiram o acesso em alguns pontos do empreendimento.