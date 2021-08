Mulher tenta atirar no marido, erra e atinge a própria perna

Uma mulher foi detida após atirar contra a própria perna durante uma briga com o marido, nesta terça-feira (3), em Sobradinho, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar do DF, ela, na verdade, queria atingir o marido.





O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local e atendeu a mulher, mas constatou que não havia necessidade de transporte para o hospitalar.





Tanto a mulher como o marido foram levados à 35ª DP para registrar boletim de ocorrência. O revólver não foi encontrado.





(Pleno News)

Foto ilustrativa