Paulo Coelho sugere maconha para "acalmar" Bolsonaro

O escritor Paulo Coelho usou suas redes sociais, neste domingo (8), para “recomendar” ao presidente Jair Bolsonaro e seus aliados no governo federal que consumam maconha para ficarem “mais calmos”.





– Eu não uso desde 1982, mas acho que acalma. O Planalto e seu rei nu se beneficiariam muito. À venda em qualquer supermercado suíço – escreveu Coelho, com foto de embalagens da erva.





O escritor mora atualmente na Suíça, país em que o consumo da droga é legalizado.





Esta é apenas mais uma das provocações que Paulo Coelho dirige a Bolsonaro e ao governo. No mês passado, ele se aliou ao youtuber Felipe Neto para denunciar ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas os supostos ataques do governo federal à liberdade de expressão no Brasil.





Poucos dias depois, o escritor anunciou que iria financiar o tradicional Festival de Jazz do Capão, que havia perdido o patrocínio do governo por afirmar que o evento seria “antifascista”.

Eu não uso desde 1982, mas acho que acalma - o Planalto e seu rei nu se beneficiariam muito.

À venda em qualquer supermercado suíço pic.twitter.com/j01oUTe2f7 — Paulo Coelho (@paulocoelho) August 8, 2021