Polícia anuncia prisão de "número 2" de facção criminosa e recupera duas motos roubadas em Santana do Acaraú

Uma equipe da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, em flagrante, uma dupla com duas motocicletas roubadas na tarde dessa segunda-feira (23), na Localidade de Umburana, no município de Santana do Acaraú.





As diligências iniciaram após os policiais receberem uma denúncia anônima, acerca de vários indivíduos armados estarem amasiados na localidade citada. Após as buscas, foram localizadas duas motos roubadas na residência em que estava a dupla presa, identificada como Maria Tatiele Sousa Nascimento Miranda e Manoel Carmando Araujo Ferreira.





De acordo com a Polícia Civil, Manoel Carmando Araujo Ferreira, de 24 anos, é o segundo na linha hierárquica de uma organização criminosa em Santana do Acaraú. Segundo as investigações, o suspeito dava suporte às ações da facção, intermediando o contato entre o líder da facção e membros do baixo escalão.