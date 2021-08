Prefeitura de Sobral inaugura primeira areninha do bairro Alto do Cristo nesta quinta-feira (12/08)

A Prefeitura de Sobral, por meio das secretarias da Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e da Infraestrutura (Seinfra), inaugura, nesta quinta-feira (12/08), a Areninha Pedro Djascy Romão, localizada no bairro Alto do Cristo. Com o novo equipamento esportivo, Sobral contabilizará 8 espaços similares para estimular a prática de atividade física e proporcionar saúde, bem-estar e convivência social.





A areninha conta com grama sintética, urbanização em pedra cariri, bancos, lixeiras, calçadas em piso intertravado, alambrados para a segurança dos usuários, além de rampa de acesso para cadeirantes e iluminação em LED.





A obra teve o investimento de cerca de R$ 212 mil, com recursos do tesouro municipal e do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (Prodesol), financiado pelo contrato de empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).