RAIO APREENDE SUBMETRALHADORA ARTESANAL, PISTOLA E MOTOS ROUBADAS EM SOBRAL

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas da Polícia Militar do Ceará (CPRAIO/ PMCE) prendeu, na manhã da última segunda-feira, 02, Francisco Bruno da Silva (22) e Evanildo Gomes Brito (26) após denúncia de localização de motocicleta roubada. Os suspeitos tentaram fugir da casa e foram capturados com armas de fogo, na cidade de Sobral-CE.





Por volta das 09h00 da manhã, a equipe do CPRAIO realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia sobre motocicleta roubada. Os policiais militares foram até a residência apontada, na Rua José Pierre no bairro Terrenos Novos e lá, de imediato, visualizaram a referida motocicleta dentro de uma casa sem número.





Dois ocupantes da casa, ao perceberem a presença da polícia militar, empreenderam fuga invadindo casas vizinhas, mas foram capturados.





Com os suspeitos foi apreendida uma pistola calibre .40, uma arma artesanal calibre 380, 24 munições calibre 380 intactas, 12 munições calibre .40 intactas, 15 munições calibre .38 intactas, duas motocicletas, duas carteiras, sete cartões de crédito, dois aparelhos celulares e um monitor de computador.





Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Sobral onde foi feito autuação com base nos artigos 157 do Código Penal e 12 do Estatuto do Desarmamento.





Assessoria de Comunicação da PMCE