Sobral: Falta de informação sobre vacina faz pessoas darem viagem perdida

Imagens de aglomeração de pessoas no Centro de Educação a Distância em Sobral circularam pela internet nesta quarta-feira (18/8). O motivo do grande número de pessoas, segundo informou uma funcionária da Prefeitura, foi o retorno de muita gente que tomou a primeira dose e foi tomar a segunda.

Na Manhã desta quinta-feira (19/8) o Portal Paraíso foi ao Centro pegar informações sobre a vacinação e presenciou muitas pessoas chegando e voltando para casa sem tomar a vacina. A informação passada para o portal pela funcionária é que a vacina está em falta para a atender a população em geral e somente gestantes e puérperas estavam sendo vacinadas.





Francisca Cajado, 56, disse que o guarda do Centro de Educação a Distância mandou ela voltar na quinta-feira (19/8) que teria vacinação o dia todo





A senhora Francisca Cajado, manicure, moradora do bairro Alto Novo disse que chegou no Centro de Educação a Distância para se vacinar, às 16h30 e presenciou uma quantidade grande de pessoas. “O guarda me falou que já tinha encerrado e eu disse que voltaria hoje e ele disse que eu podia voltar que seria o dia todo”, disse dona Francisca Cajado.





O apontador, Giliarde Duarte, disse que mora em Aracatiaçu e toda vez que vem se vacinar em Sobral volta sem tomar a vacina. “Já era para eu ter tomado a segundo e quando eu venho não tem e mandam eu aguardar”. Disse o Giliarde Duarte.





O Portal Paraíso tentou falar com a pessoa responsável pela vacinação no Centro de Educação a Distância, mas não conseguiu. O portal também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Sobral, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.





Fonte: Edwalcyr Santos/Sistema Paraíso