Subtenente da Polícia Militar mata mulher após discussão em Canindé, no Ceará

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) matou a companheira após uma discussão em Canindé, no interior do Estado, na madrugada desta terça-feira (10). Após o feminicídio, o agente tirou a própria vida.





Informações preliminares apontam que o subtenente Francisco de Oliveira Souto, 48 anos, disparou contra a mulher, de 22, na localidade de Beira D'água, no bairro São Mateus. A PMCE e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local, onde uma arma de fogo foi apreendida.





O caso é acompanhado por equipes da Delegacia Regional de Canindé, da Polícia Civil do Ceará (PCCE).





Em nota, a PMCE lamentou o falecimento do subtenente, membro da Corporação desde 1993 e atualmente lotado na 1ª Companhia do 4º Batalhão Policial Militar (BPM), no município canindeense. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", diz o texto.





(Diário do Nordeste)