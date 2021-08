Suspeito de matar homem após jogá-lo em fogueira é preso pela Polícia Civil de Coreaú/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou e prendeu, nessa segunda-feira (23), o suspeito de jogar um homem, que era pessoa com deficiência intelectual, em uma fogueira. O crime ocorreu em junho deste ano, em Moraújo – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A vítima, que era vizinho do investigado, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas devido a gravidade das queimaduras morreu, no último dia 14 deste mês.





A captura de Francisco Nascimento da Silva, de 47 anos, mais conhecido como “Chico Nena”, ocorreu mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Conforme investigações realizadas pela Polícia Civil, a vítima, um homem de 21 anos, estava com “Chico Nena”, no dia 19 de junho, quando o suspeito a induziu a ingerir bebida alcoólica. Depois disso, Francisco jogou o homem em uma fogueira próxima onde eles estavam. Populares que presenciaram o fato, conseguiram tirar o homem das chamas e o socorreram. Ele chegou a ficar hospitalizado por alguns dias, mas faleceu devido as queimaduras.





Com base nas oitivas, foi descoberto ainda que “Chico Nena”, no dia do crime, chegou a questionar a deficiência da vítima, motivação pelo qual a jogou sobre o fogo. Diante do descoberto nas investigações, as autoridades policiais representaram pela prisão preventiva dele, que foi acatada pelo Poder Judiciário. Na manhã de ontem (23), o alvo foi capturado e conduzido à Delegacia Municipal de Coreaú.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações podem ser repassadas ainda para o telefone (88) 3625-1432, da Delegacia Municipal de Coreaú. O sigilo e o anonimato são garantidos.