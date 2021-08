UNINTA retoma aulas presenciais e acolhe acadêmicos veteranos

Os estudantes calouros iniciarão suas atividades no dia 13 de setembro. As atividades práticas permanecem ofertadas de forma presencial.





Após 1 ano e meio respeitando o isolamento social, o Centro Universitário Uninta reabriu as portas e recebeu, nesta terça-feira (10), os acadêmicos veteranos dos cursos de graduação, que puderam voltar ao ensino presencial após a liberação das autoridades sanitárias. O retorno aconteceu atendendo às normas de biossegurança e limitações de distanciamento e ocupação por sala.





Para que a volta às aulas presenciais ocorresse de forma segura, a comissão interna de biossegurança do Uninta criou um protocolo rígido para toda a instituição, destacando regras de distanciamento, quantidade de pessoas por sala, uso de máscara e higienização das mãos.





O Pró-Reitor de Ensino de Graduação (PRODEG), Prof. Dr. Rômulo Aguiar explicou detalhadamente sobre as ações tomadas pela instituição para biossegurança dos estudantes e colaboradores. “Pensando no distanciamento social, as salas de aula foram devidamente adaptadas à sua capacidade em 50%. Nos corredores, salas de atendimento, banheiros, cantinas, bibliotecas, auditórios e laboratórios foram disponibilizados totens com álcool em gel, além de faixas e banners com orientações de proteção contra a COVID-19. Uma equipe de colaboradores volantes constantemente circula para reforçar e alertar sobre as normas obrigatórias”, mencionou.





A acadêmica do curso de Fonoaudiologia, Bianca Carneiro comentou sobre o retorno às atividades presenciais, “estamos felizes em retornar, seguindo todas as orientações necessárias, protocolos de biossegurança e todos os cuidados. Estou muito feliz em poder estar de volta”.





No ato das rematrículas para o semestre 2021.2, os acadêmicos do Uninta puderam optar por permanecer com as aulas síncronas ou retornar às presenciais. Para a assessora da PRODEG, Prof.ª Andréia Souza da Cunha, “ao adotar o formato híbrido de atividades, o Uninta propôs formas de aprendizagem efetivas sem abrir mão da excelência no fazer acadêmico. Investiu-se alto em tecnologias de ponta e na capacitação do corpo docente, aproveitando a comunicação online para deixar os alunos sempre informados e inseridos em um esquema funcional de aulas, conciliando métodos tradicionais, projetos que estimulam a criatividade e o raciocínio lógico, ampliando o entendimento sobre o mundo, a sociedade e os avanços da ciência, paralelos a humanização e a ampliação da consciência individual”, ressalta.





Por Silveira Rocha / Sistema Paraíso