AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR CAPTURAM SUSPEITO DE LESIONAR CRIANÇA NO RESIDENCIAL CAIÇARA

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma pessoa foi detida, nesta segunda-feira (20), sob suspeita de participação em uma dupla lesão a bala ocorrida na cidade de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Uma motocicleta também foi apreendida. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram mobilizadas e seguem em diligências à procura do segundo suspeito de envolvimento no crime. Policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) seguem em intensas buscas no município. O trabalho investigativo é conduzido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE),que empregou equipes da Delegacia Regional de Sobral, com a atuação também do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da unidade. De acordo com as primeiras informações colhidas pelos profissionais de segurança, duas pessoas, entre elas uma criança, foram lesionadas no Conjunto Nova Caiçara. Ambas foram socorridas.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para os telefones (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral, ou para (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.