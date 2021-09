Bairros de Sobral recebem ações ostensivas e preventivas das Polícias Civil e Militar

Com o emprego de equipes das Polícias Civil e Militar do Ceará, a cidade de Sobral recebeu, na noite desse sábado (18), ações preventivas e ostensivas visando proporcionar maior segurança à população do município. A atuação dos profissionais, que se estenderá também para este domingo (19), teve o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que possui uma base instalada na cidade.

As saturações e abordagens foram direcionadas para regiões específicas, objetivando reduzir os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e Contra o Patrimônio (CVP). Sobral, que é a maior cidade da Região Norte do Estado, está inserida na Área Integrada de Segurança 14 do Ceará. De acordo com dados estatísticos gerados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), de janeiro a agosto de 2021, as Forças de Segurança do Ceará já retiraram 513 armas de circulação na AIS 14.





O delegado regional de Sobral, Paulo Vicente, comentou sobre a contribuição da população no repasse de informações que auxiliem os trabalhos policiais. “Sempre bom lembrar à população que ela deve ajudar as forças de segurança. O popular possui informações que são importantíssimas para o andamento das investigações e responsabilização dos criminosos. Denunciem. Entrem em contato com a Polícia Civil por meio do WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral (88) 3677-4711. As informações serão tratadas e entregues para a equipe responsável, tudo dentro do mais absoluto sigilo”, salientou.

Outras ações





Na última sexta-feira (17), a SSPDS divulgou as prisões de dois suspeitos pela Polícia Civil. Um deles estava com um mandado de prisão em aberto, além de ser investigado por roubos. O outro capturado estava com 80 trouxinhas de maconha prontas para a comercialização. O material foi apreendido durante uma abordagem no bairro Novo Recanto.





Operação Domus





Recentemente, a Secretaria da Segurança e demais forças de segurança deflagram a 13ª edição da Operação Domus, em Sobral. A ofensiva ocorreu na cidade no dia 9 de setembro, e teve como foco, o Residencial Nova Caiçara. A força-tarefa realizou abordagens, apreensões e uma prisão. O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) abordou 25 pessoas e 22 veículos, sendo que duas motocicletas foram recolhidas. A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Sobral, em apoio ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE), removeu cinco veículos por irregularidades.





A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) fiscalizou a situação de 16 apenados que vivem no residencial, sendo que uma irregularidade foi detectada. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), conduziu um homem até a Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Ele foi abordado em uma van, com uma quantidade de maconha.





(SSPDSCE)