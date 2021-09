Bandido se atrapalha, atira no próprio pescoço e morre durante assalto a posto; Veja o vídeo

Um homem morreu após atirar acidentalmente contra si próprio durante um assalto em Figueira, no Norte Pioneiro do Paraná, no último domingo (12/9), de acordo com a Polícia Militar. Uma câmera de segurança gravou o momento.





A Polícia Militar informou que o suspeito estava junto de outros dois homens no crime, que aconteceu em um posto de combustíveis do município.





De acordo com o G1, a polícia também informou que o suspeito acertou o próprio pescoço com o disparo efetuado durante o assalto. O homem morreu no local.





Os outros dois suspeitos fugiram sem levar mercadorias do estabelecimento ou outros bens. Eles ainda não foram localizados. A Polícia Civil, entretanto, afirmou que trabalha para conseguir identificá-los.





A seguir, veja o momento do disparo acidental capturado pelas câmeras de segurança.

Via Fala Piauí