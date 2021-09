Câmera flagra moto andando "sozinha" em estacionamento

Uma câmera de segurança de um prédio em Londrina, no Paraná, captou uma cena intrigante. No estacionamento, uma mota ligou sozinha e começou a andar. O movimento acionou o sensor de luz e o veículo chegou a dar uma volta em meia lua até, por fim, bater em um carro e cair no chão.





O episódio ocorreu no último dia 28, mas a imagem viralizou nas redes sociais nesta semana. Darcy Furquim, o dono da motocicleta, contou ao G1 que encontrou o veículo caído quando saiu para passear com o cachorro. Intrigado com o que pode ter acontecido, ele decidiu checar o registro das câmeras.





De acordo com Darcy, o episódio ainda lhe rendeu um prejuízo de R$ 1,9 mil, devido ao choque da moto com um carro antes da queda. Quanto a uma explicação possível para o ocorrido, ele descarta que a causa seja “sobrenatural”.





– É uma situação que foge da normalidade, mas não é uma situação que é um fantasma, um espírito, acredito. Deve ter sido uma pane – disse.

Veja mais sobre: Curiosidades

Fonte: Pleno News