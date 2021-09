CARRO DA PREFEITURA DE SOBRAL É FLAGRADO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS DE FORMA IRREGULAR

Veículo oficial da prefeitura de Sobral, foi flagrado transportando passageiros de forma irregular, além de pôr em risco a vida dos mesmos: “VEÍCULO DE CARGA – veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.”





Porém, caso o passageiro seja transportado no compartimento de carga, o condutor estará cometendo infração gravíssima, de acordo com o artigo nº 230-II do CTB:





“Art. 230. Conduzir o veículo:





(…)





II – transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN.





Infração – gravíssima;





Penalidade – multa e apreensão do veículo;





Medida administrativa – remoção do veículo.”





Neste caso, a multa a ser paga é de R$ 293,47, sete pontos na CNH, além de ter o veículo removido.





O registro foi feito no dia 6 de setembro, por volta das 11h30min, no Centro de Sobral.