Comentarista Caio Ribeiro revela que está com câncer

– Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar – contou.





O comentarista da Globo tem 46 anos e disse que decidiu tornar público o tratamento para tranquilizar os fãs.





Caio também falou sobre queda do cabelo, como consequência da quimioterapia. Ela contou que pretende continuar trabalhando.





– Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto. (Pleno News)