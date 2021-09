DETRAN REALIZA LEILÃO VIRTUAL COM 648 LOTES DE VEÍCULOS APREENDIDOS

Os lances iniciais serão de R$ 500,00 para motos, e de R$ 4 mil para automóveis. Sucatas terão lance inicial de R$ 50,00 para motos e R$ 100,00 para carros. O leilão virtual acontecerá a partir das 10h do dia 16. Qualquer pessoa pode participar, seguindo os critérios dispostos no edital do certame. Entretanto, os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.





O leilão de número 70 incluirá veículos que foram apreendidos até abril de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, removidos para o pátio do Leiloeiro Oficial. Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões ( www.montenegroleiloes.com.br ), que também disponibiliza um bate-papo on-line para esclarecer dúvidas sobre o cadastro. Quem preferir, também poderá obter mais informações através do telefone: (85) 3066.8282.









Virtual





A realização do leilão pela internet permite a participação dos interessados, sem que haja aglomerações, evitando, assim, a propagação do Coronavírus. Além disso, com a venda dos lotes de sucatas que já estavam prontos para leilão, evita-se a possível propagação de focos do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.





Após o término do leilão e cumprido o prazo estabelecido, os arrematantes terão de 04 de novembro até 03 de dezembro de 2021 (ou adequado a decreto Governamental), para comparecer ao Detran-CE e efetuar procedimentos como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência, ressaltando que as taxas devem ser pagas até 72h antes da data final.





O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.





Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão por circularem irregularmente na via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 30 dias.





Para mais informações e ver a relação de todos os lotes clique aqui









Serviço

Leilão On-line de Veículos do Detran-CE

Data: 16 e 17 de setembro de 2021









Visitação presencial no dia 15: R. Ademar Paula, 1000 – Esplanada do Castelão

Participação e visitação on-line no site: