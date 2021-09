Em mais uma "canetada", Moraes bloqueia redes de Eustáquio

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio da conta de Oswaldo Eustáquio no Twitter, bem como seu canal no Youtube. O mandado judicial foi expedido neste domingo (6). De acordo com o próprio Eustáquio, a determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes.

O jornalista encontra-se na Cidade do México, e suas contas foram bloqueadas apenas no Brasil. Ele continua fazendo transmissões online e sendo retransmitindo por canais aliados. Na noite deste domingo, Eustáquio fez uma entrevista com o caminhoneiro Zé Trovão, que está com mandado de prisão expedido também por Alexandre de Moraes, sobre as manifestações organizadas para esta terça-feira (7), feriado da Independência.





(Pleno News)