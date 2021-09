FAL prorroga o prazo de inscrição para o Processo Seletivo 2021.2

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) prorrogou o período de inscrição para o Processo Seletivo 2021.2 até o dia 30 de setembro. Os interessados podem ingressar no ensino superior na FAL por meio do vestibular on-line ou utilizando a nota do ENEM.





Nessas modalidades de entrada, o candidato poderá ingressar em um dos 6 cursos de graduação em Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia e Serviço Social. Os candidatos que forem aprovados deverão realizar a matrícula imediatamente, junto à Secretaria Acadêmica da FAL, de segunda a quinta-feira, das 7h15 às 21h e às sextas, das 7h15 às 17h.





Os interessados poderão se inscrever gratuitamente no site da FAL: faculdadealencarina.com.br/site/processos-seletivos /.





As demais formas de ingresso, como Transferido, Graduado e Reingresso, continuam com inscrições abertas, para conferir acesse o link: vemprafal.com.br





Para mais informações, ligue (88) 99351-3970 / (88) 99653-7000.









CONFIRA O ADITIVO II - POR PROVA









CONFIRA O ADITIVO III - POR NOTA DO ENEM