Feirantes do Aprazível pedem renúncia da diretoria da AFA

Depois de conseguirem manter a feira no mesmo horário, os associados e permissionários exigem que toda a diretoria da associação seja substituída.





Os feirantes do Aprazível, depois de se manifestarem contra a decisão da diretoria da Associação dos Feirantes do Aprazível – AFA, na sexta-feira (3/9) de mudar o horário da feira que acontece toda sexta-feira das 5h às 10 da manhã, para às 19h, pedem a renúncia de toda a diretoria. A decisão de mudança do horário causou revolta nos feirantes que subiram nos ônibus e arrancaram o outdoor que anunciava a mudança.





Permissionários e associados reclamam ainda da falta de estrutura. Segundo eles, a feira está perdendo compradores porque falta banheiro, iluminação e quando chove tem muitas goteiras e a lama dificulta a mobilidade de feirantes e clientes.





A reivindicação de manter o horário foi atendida e a feira continuará das 5h às 10h da manhã. Mas nesta sexta-feira (10/9), os feirantes voltaram a protestar com faixas nos ônibus estampando “Fora Alexandre”. Carlos Alexandre Jeronimo de Matos é ouvidor da Prefeitura de Santa Quitéria e atual presidente da associação, e que segundo os feirantes, está há 16 anos no cargo. O presidente da associação nega e disse que está apenas 8 anos na presidência.





Segundo os associados a diretoria não os ouviu para mudar o horário e que não atende os pedidos reivindicados. O protesto tem o apoio dos feirantes de Fortaleza que vêm em caravana toda sexta-feira com 14 ônibus e a exigência é a de que toda a diretoria saia.





Alexandre Matos disse para o Portal Paraíso que a decisão de mudar o horário é porque à noite sempre tem mais clientes e a feira fica em volta de muitas cidades. Sobre a falta de estrutura, a associação não tem condições financeiras de investir em melhorias e que o Poder Público não melhorou o espaço porque o investimento é elevado e avalia que a situação da feira são poucas horas.





“Temos uma pequena parte dos feirantes que faz oposição. Respeitamos eles. Eles querem voltar a comandar a feira. No passado já lideraram a feira. Respeito a oposição. Mas nossa posição é continuar trabalhando para bem da nossa feira”, disse Alexandre Matos.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso