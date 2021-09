Homem é preso por tentar matar a mãe pela sexta vez em Teresina

Um suspeito tentou matar a própria mãe na Zona Sul de Teresina. Policiais do 6º BPM foram acionados nessa terça-feira (07/09) para deter um filho usuário de drogas que estava tentando matar a mãe com uma faca por ela não ter dinheiro para o suspeito comprar entorpecentes. Segundo informações essa seria a sexta vez que ele tenta matar a própria mãe.





Em entrevista à TV Meio Norte, o comandante da Polícia Militar declarou: “Chegando na localização na Estrada da Alegria, constatamos uma mãe desesperada por um usuário de drogas que não quer trabalhar, não é a primeira vez que ele ameaça, já tem medida protetiva e já responde ‘bronca’, tem ficha corrida aqui na central inclusive está usando tornozeleira eletrônica”.





“Não é a primeira vez que ele tenta matar a própria mãe, a mãe já relata várias vezes e não sabe o que fazer, quando ele sai daqui (cadeia) ele vai direto pra lá, ameaça ela cada vez que ele sai, é um sofrimento, inclusive ela disse que está pagando uma clínica de tratamento de drogas mas a clínica liberou ele antes do prazo".





Segundo informações os policiais entraram na residência com autorização da dona de casa e fizeram a prisão do homem, que não reagiu contra os policiais. Agora ele ficará à disposição da justiça para serem tomadas as medidas cabíveis.





Fonte: Meio Norte