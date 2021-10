Homem mata ex-mulher e depois tira a própria vida, no Ceará

Um homem matou a ex-mulher e em seguida se matou nesta quarta-feira (29), em Fortaleza. O homem identificado como Josimar Alves Braga, 32 anos, trabalhava como vigilante em uma farmácia do município. A vítima foi identificada como Andreia Leitão Gonçalves, de 28 anos.





Segundo informações repassadas pela família aos policiais militares, o casal foi casado durante 10 anos, mas a 10 dias estavam separados. Mesmo separados, Josimar frequentava a casa onde a ex-mulher foi morar esta semana, que tornou-se o local do crime.





Durante essa semana, Andreia foi morar em uma casa para ajudar a cuidar do próprio avô e de uma criança recém-nascida, sobrinha da vítima. Além de Andreia, o idoso, a criança e a cunhada da vítima estavam na casa no momento do crime.





Ainda segundo informações da família, na última sexta-feira Josimar ligou para a vítima perguntando se podia vista-la, a mulher aceitou. Durante a visita, o casal iniciou uma discussão. Policiais militares do 18º Batalhão foram acionados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para a ocorrência, e quando chegaram ao endereço, encontraram os corpos na cozinha da casa.





De acordo com os PMs, o homem efetuou vários disparos contra a ex-mulher, logo em seguida tirou a própria vida. Além das munições carregadas na arma de fogo usada no crime, os agentes encontraram outras com Josimar.





(G1)