Homem mata sobrinho, mas se arrepende e desenterra o corpo

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem de 50 anos depois que ele confessou ter matado e enterrado o próprio sobrinho, Marcelo Batista de Almeida, de 27 anos.





O jovem foi morto com um pé de cabra em Aragoiânia, região central do estado, e posteriormente desenterrado pelo tio, que alega ter se arrependido ao ver o desespero da família. As informações são do portal Metrópoles.





O suspeito afirmou que cometeu o crime porque estava sendo ameaçado em razão de dívidas com drogas. Os traficantes teriam ordenado, então, que ele tirasse a vida do sobrinho; caso contrário, toda a família seria morta.





De acordo com a Polícia Civil, o homem diz ter chamado a vítima para ir até a fazenda onde ele trabalhava, na noite do último domingo (19). No local, ambos teriam discutido, e o tio teria golpeado a cabeça da vítima com um pé de cabra depois de levar um soco. O parente teria desferido ainda outros três golpes na cabeça do sobrinho após ele desmaiar.





O tio-avô da vítima relatou que enterrou o corpo do jovem na mata, mas o desenterrou na madrugada de terça-feira (21) após ver o desesperado da família na busca pelo rapaz. O suspeito deixou o cadáver em uma estrada de terra para que fosse achado pela polícia.





O corpo foi localizado na terça-feira (21) pelas autoridades, que suspeitaram do tio da vítima. Ao ser capturado, o suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante. O homem, que não foi identificado, já estava foragido devido a um homicídio anterior. Ele responderá por homicídio qualificado, com recurso que impossibilita a defesa da vítima, e por ocultação de cadáver.