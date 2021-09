MATANÇA EM SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO SUMARÉ

Um homicídio a bala é registrado na noite deste domingo (5), por volta das 22h, no bairro Sumaré.

A vítima foi um adolescente identificado por Everton.

Segundo informações, um veículo com quatro indivíduos passaram na rua Arco Verde, efetuaram vários tiros, alvejando Everton e sua mãe.

As vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa, infelizmente, o garoto não resistiu e veio a óbito. A mãe do Everton foi atingida no braço.

A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.

Sobral registra 87 homicídios dolosos no corrente ano.