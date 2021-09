Igreja abandonada há cinco décadas no sertão cearense será reformada

O templo estava cercado e fechado para a comunidade pelo proprietário que adquiriu as terra em 1970 e viu que o terreno, que foi doado de forma verbal, no documento não estava desmembrado das demais terras.





A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, situada na localidade de Bartolomeu, distrito de João Cordeiro, Santana do Acaraú no sertão cearense, abandonada e em ruínas há mais de cinco décadas, ganha novo e capítulo em sua história. A justiça, depois de dez anos do pedido de desapropriação do terreno onde o templo está construído, decide aprovar o pedido.

A decisão deu fim a uma luta dos moradores católicos do distrito de João Cordeiro, que desde os anos 90 faziam movimentos para ter de volta a igreja que tinha sido cercada e fechada totalmente para a comunidade em 1970.

Em 2011 o então vereador Santanense, Edinardo Uchoa Costa Filho, fez um projeto de Lei, que depois se tornou Lei, solicitando o tombamento histórico e cultural de vários prédios do município e dentre eles a edificação da igreja do Sagrado Coração de Jesus. No mesmo ano o então prefeito de Santana do Acaraú, José Maria Sabino, entrou com o pedido de desapropriação que somente em 2021, dez anos depois, foi aprovado pela justiça.





O atual prefeito do município, Francisco das Chagas Mendes (Meu Deus-PL), no início de 2021 esteve com o proprietário das terras Plínio Liberato, quando visitaram o local e demarcaram o terreno correspondente ao espaço do templo que tem área total de 4.808m2.





O assessor de gabinete do prefeito de Santana do Acaraú, José Maria Filho, disse para o Portal Paraíso que a reforma será feita conforme projetou o idealizador do templo, antigo dono das terras, o empresário Mariano Damasceno, que junto com a comunidade local, em 1951 começaram a construção da igreja.





“O idealizador da igreja vai ficar na história porque de acordo como ele queria, será feito uma praça, uma vila de casa e um cemitério. Na praça será colocado o busto de Mariano Damasceno e, se tudo der certo, a primeira missa, depois do fechamento da igreja, será realizada dia 31 de dezembro de 2021.” Disse José Maria.









História





O empresário Mariano Damasceno, dono da maioria das terras da localidade de Bartolomeu, no distrito de João Cordeiro no município de Santana do Acaraú, mobilizou os moradores da comunidade para construir uma igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A comunidade começou a pedir ajuda financeira e realizar leilões para arrecadar fundos para a construção. A mão de obra foi dos próprios moradores que faziam no local tijolos e telhas usados na edificação do templo.





A obra se estendeu por 12 anos, de 1951 a 1963. Ainda em construção, em 1959, missas, casamentos, batizados, entre outras celebrações já eram realizados no templo que chamava atenção pela imponência inspirado no estilo gótico, com pé direito superior a dezesseis metros. Os festejos do Sagrado Coração de Jesus aconteciam entre os meses de junho e julho.





Com idade avançada, Mariano Damasceno, sem condições de administrar a fazenda, no início da década de 1970, decide vender suas terras para o empresário sobralense, Plínio Liberato. Um imprevisto na doação das terras para a construção do templo condenou ao abandono o sonho dos católicos da localidade. O terreno doado para a construção da igreja não foi registrado em cartório.





Com a venda da propriedade a terra onde a igreja foi construída não tinha registro, portanto não estava desmembrada das demais terras vendidas. Após a morte de Mariano Damasceno, idealizador do templo, Plínio Liberato, cerca as terras incluindo a igreja privando os religiosos de acessarem o local. Sem ter como usar o espaço, o templo ficou abandonado de 1970 até 2021, quando o terreno foi desapropriado pela prefeitura de Santana do Acaraú.





Por Edwalcyr Santos/Sistema Paraíso