PT sofre derrota em ação por dano moral contra Luciano Hang

Nesta na quarta-feira (1º), o Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu derrota em um processo ajuizado contra o Luciano Hang, dono das lojas Havan.





A ação por danos morais foi movido após o empresário publicar um vídeo nas redes sociais com críticas ao partido, durante o segundo turno das eleições municipais de 2020.





– Fico preocupado quando vejo a possibilidade de Vitória e Cariacica terem um governo petista. Porque eles odeiam empresários, odeiam o emprego e não querem o desenvolvimento, querem a miséria – disse Hang, na época.





Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF) rejeitaram o pedido de indenização, no valor de R$ 10 mil, feito pelos petistas. Eles consideraram que as manifestações de Luciano Hang fazem parte do livre exercício da liberdade de pensamento, expressão e manifestação. (Pleno News)