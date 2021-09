Homem é preso por estuprar a própria filha, de 12 anos

Segundo a Polícia Civil, a vítima começou a ser estuprada em dezembro de 2020, quando tinha 11 anos. O crime foi descoberto porque a mãe da criança desconfiou do comportamento depressivo da filha. As informações são do portal G1.





A garota morava com os pais, a avó e uma irmã mais nova. Ela foi ouvida pelas autoridades e revelou que foi ameaçada pelo pai. A menor também disse que os estupros aconteciam na madrugada, quando todos estavam dormindo.





A mãe da menina decidiu deixar o pai, após saber dos abusos. A avó materna registrou um boletim de ocorrência.





O homem foi encontrado embriagado e deitado em uma rede, na Comunidade Indígena Raposa I. Ele negou ter praticado o crime e afirmou que a mãe das meninas teria inventado a história.





O suspeito foi levado para uma Audiência de Custódia, na Comarca de Bonfim.