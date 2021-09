Jovem é preso após divulgar 'blitz' em grupo de WhatsApp no Piauí

A PRF prendeu nessa quarta-feira (15), durante fiscalização de rotina na BR 230, um homem de 24 anos que estava fazendo divulgação da fiscalização policial em um grupo de rede social, na cidade Oeiras.





Ao ser questionado sobre as imagens, em um primeiro momento o homem negou, mas logo foi constatada a divulgação em um grupo de aplicativo de mensagens com aproximadamente 200 pessoas. Esse ato vai de encontro ao art. 265 do Código Penal.





Esse tipo de crime é categorizado como cibernético, ou seja, é um crime já previsto no código penal, mas que ocorre por meio da internet.





A fiscalização policial ocorre a fim de garantir a segurança dos motoristas nas estradas e rodovias federais, visto que visa coibir crimes de trânsito, como dirigir sob influência de álcool e/ou drogas, e crimes diversos como tráfico de drogas, roubo e furto de veículos.





Desta forma, os policiais encaminharam o homem e o celular até à Polícia Civil na cidade de Oeiras para os procedimentos necessários. Ele responderá pelo crime de Atentado contra a segurança pública - Art. 265 da Lei 2.848/1940 (Código Penal).





(Fala Piauí)