MATANÇA: Três pessoas são mortas a tiros em barraca de praia em Águas Belas, Cascavel

As três vítimas são do sexo masculino e foram mortas a tiros. O POVO apurou que os homens seriam de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Eles viajaram para Cascavel em um grupo de piquenique. No local havia muita gente, inclusive crianças.





Eles foram identificados como Jaime Oliveira de Sousa, 39 anos, Francisco Welton Sales do Nascimento, 18, Francisco Carlos Silva dos Santos, 38. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e aguarda resposta.





Esse é o segundo triplo-homicídio registrado em dois dias no Ceará. Na sexta-feira, 24, três pessoas, sendo uma mulher e dois homens foram mortos em um restaurante. No dia 18 deste mês foi registrada uma chacina em Chorozinho, onde quatro corpos foram encontrados.





Com informações do portal O Povo

Foto ilustrativa