Medicina UNINTA: Inscrições abertas para o Processo Seletivo 2022.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) torna público o edital e dá início ao Processo Seletivo 2022.1 para o curso de Medicina, campus Sobral, com 100 vagas disponíveis. As inscrições, bem como a seleção, são 100% online, através da página uninta.edu.br/medicina . A forma de ingresso é por meio do aproveitamento da melhor nota do ENEM a partir da edição 2010, sem necessidade de nova prova.





O Processo Seletivo apresenta 4 oportunidades de ingresso, ciclos avaliativos independentes entre si, onde será considerada a média aritmética simples mais alta das notas de ENEM dos candidatos para a classificação, em cada entrada. Os candidatos não aprovados em um ciclo podem concorrer novamente nos ciclos seguintes, sem necessidade de nova inscrição.









Confira as datas para inscrição no Processo Seletivo:





– 1º Ciclo Avaliativo (20 vagas) – até dia 17 de outubro de 2021.





– 2º Ciclo Avaliativo (20 vagas) – até dia 21 de novembro de 2021.





– 3º Ciclo Avaliativo (20 vagas) – até dia 26 de dezembro de 2021.





– 4º Ciclo Avaliativo (40 vagas) – até dia 30 de janeiro de 2022.





O recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 800,00, deverá ser efetuado para validar a participação. O prazo final de pagamento, de acordo com cada ciclo, deve ser consultado no edital.