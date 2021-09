MORADOR DE RUA MORRE APÓS SER ATENDIDO EM POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE SOBRAL

Um homem de 54 anos, de nome Francisco José Sousa Nascimento, que vivia em situação de rua, e que era portador de hanseníase, depois de se sentir mal procurou o Centro de Referência em Infectologia de Sobral – CRIS, na Rua Antônio Mendes Carneiro, no centro de Sobral. Francisco José chegou no CRIS por volta das 8h da manhã, segundo informou o enfermeiro da unidade, Pedro Arthur.





O enfermeiro disse para o Portal Paraíso que o paciente sofria de tipo grave de hanseníase, e que era acompanhado pelo CSF do bairro Pedrinhas, mas havia abandonado o tratamento. Francisco José trabalhava como flanelinha com sua irmã no centro de Sobral e era assistido pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop).





Segundo a família, o paciente procurou atendimento médico no CRIS, onde foi receitado e liberado, contudo, ao sair da unidade passou a vomitar sangue e, cerca de 800 metros caiu numa calçada e morreu. A irmã de Francisco José disse que procurou o posto onde ele tinha sido atendido, mas disseram que não tinha mais o que fazer. Policiais militares que faziam ronda no local prestaram atendimento à família e ficaram no local até o corpo ser retirado pela funerária, depois das 16h.





Por Edwalcyr Santos/ Sistema Paraíso