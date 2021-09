Moraes decreta prisão de ex-PM que ameaçou matá-lo no dia 7

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do ex-policial militar Cássio Rodrigues Costa Souza nesta segunda-feira (6). O magistrado atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) após Rodrigues ameaçá-lo de morte.





O ex-policial afirmou que o assassinato do ministro ocorreria nesta terça-feira, dia 7 de setembro, data em que estão previstas grandes manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra ministros do STF, sobretudo Moraes e Luís Roberto Barroso.





– Morra, careca filho da p***. Terça-feira vamos te matar e toda a sua família, seu vagabundo, advogadinho de m**** do PCC. Sou policial militar e nós militares te eliminaremos – escreveu o ex-PM nas redes sociais.





