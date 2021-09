Mulher é assediada e derrubada de bicicleta por homem em carro no PR

Uma mulher foi assediada e derrubada de sua bicicleta quando passeava em Palmas, no Paraná, na manhã da última segunda-feira (27). O episódio foi flagrado por uma câmera de segurança e compartilhado nas redes sociais pela vítima, Andressa Lustosa, de 25 anos.





As imagens mostram Andressa pedalando sua bicicleta quando um veículo branco se aproxima. O rapaz no banco do passageiro, então, estica o braço para apalpar a mulher.





Com a força do impacto, Andressa é lançada ao chão e por muito pouco não é atropelada pelo veículo. Pedestres que passavam pelo local auxiliam a mulher, enquanto os suspeitos fogem.





A própria Andressa divulgou as imagens do ocorrido e pediu auxílio na divulgação, para que os suspeitos sejam localizados e respondam pelo episódio.





“Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós, mulheres, não temos um minuto de paz!! Saí de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada, por uma atitude covarde dessas! Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas... Estou bem, só quero que paguem pelo que fizeram”, escreveu em seu Instagram.





Diante da repercussão do caso, a vítima postou vídeo horas depois, agradecendo o apoio recebido e mostrando as escoriações resultantes da queda. “Estou bem, em casa, me recuperando das lesões”, declarou.