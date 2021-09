MULHER É ENCONTRADA MORTA A TIROS NO BAIRRO TERRA PROMETIDA EM TIANGUÁ

Uma mulher foi encontrada morta no inicio da manhã desta quarta-feira (8) no bairro Terra Prometida, em Tianguá. A vítima identificada como Beatriz Lima de Souza, tinha 18 anos e foi encontrada morta em uma estrada de chão com perfurações causadas por arma de fogo.





De acordo com a Polícia Militar, a jovem residia no bairro Catatau, mas conforme populares há algum tempo frequentava um imóvel no bairro Terra Prometida.





O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense. A Polícia Civil abriu Inquérito e investiga o caso.





Equipes do Raio e Força Tática realizam operações na região em busca de identificar e prender os envolvidos no homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)