Mulher trans de Santa Quitéria é assassinada com tiro no rosto após suposta briga com cliente, em Goiás

Uma mulher trans, natural de Santa Quitéria foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (17), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Alessandra Drummond, 29 anos, foi atingida no rosto por um disparo de arma de fogo. Um vídeo registrou o momento em que um carro chega até o local em que a vítima estava, a pessoa que estava no carro chama ela e quando Alessandra se aproxima é baleada a queima roupa.





A vítima ainda foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, a vítima trabalhava como garota de programa. A suspeita inicial é que o atirador era um de seus clientes, que teria discutido com a vítima hora antes do assassinato.





De acordo com uma testemunha, Alessandra teria ficado com alguns objetos do cliente e isso teria sido o motivo do crime, entretanto nenhum objeto foi apresentado na delegacia. O caso está sendo investigado e segundo a polícia novas testemunhas devem ser ouvidas.





(A Voz de Sta. Quitéria)