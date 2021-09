Novo decreto amplia para 70% capacidade de alunos por sala no ensino presencial

A partir da próxima segunda-feira (6), a capacidade permitida de alunos por sala de aula no Ceará, em todos os níveis e atividades de ensino liberados, será de 70%. A ampliação da ocupação consta no decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), neste sábado (4).





O documento reforça que o retorno às salas de aula se dará sempre a critério dos pais e responsáveis, "devendo os estabelecimentos oferecerem aos alunos a opção pelo ensino presencial ou remoto, parcial ou integralmente, garantida sempre aos que optarem pelo sistema remoto a qualidade do ensino".





Também a partir da próxima quarta-feira (8), as aulas presenciais da rede pública municipal de Fortaleza serão retomadas.





O retorno será escalonado e gradual. Portanto, nesta primeira etapa, começam os alunos das séries finais da educação infantil. As escolas funcionarão de forma híbrida.





EVENTOS SOCIAIS





Também foi ampliada de 200 para 300 pessoas a ocupação máxima de pessoas em eventos sociais realizados em locais abertos, conforme o último decreto.





Para os eventos sociais em locais fechados, houve aumento da capacidade máxima de 100 para 150 pessoas. Conforme o texto do documento, as novas capacidades estão liberadas "observando o dimensionamento dos espaços".





COMÉRCIO E ACADEMIAS





A flexibilização das medidas atinge ainda o comércio de rua no Estado, que poderá abrir das 8h às 22h. Também foi ampliado o horário das academias, autorizadas a funcionar das 5h30 às 22h30.





