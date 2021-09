NOVO DECRETO NO CEARÁ AUMENTA FUNCIONAMENTO E CAPACIDADE DE ESCOLAS, RESTAURANTES E EVENTOS

Escolas, restaurantes, salões de festas de condomínios e eventos sociais vão passar por mudanças com este novo decreto do Governo do Ceará. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana em uma live nas redes sociais, após a reunião do Comitê de Combate à Pandemia de Covid-19.





De acordo com o gestor, os números de casos e de mortes causados pelo Coronavírus estão diminuindo de acordo com o avanço da vacinação. Por isso, a decisão é por avançar na flexibilização das medidas de isolamento social.





Além destes serviços já citados, o Governo planeja realizar um evento teste na área do esporte na Arena Castelão. Confira as principais mudanças anunciadas pelo governador:





- Restaurantes passam a funcionar até 1h da manhã, com ampliação de 8 pessoas por mesa





- Salões de festas de condomínios passam a seguir os mesmos protocolos dos buffets





- Eventos sociais e corporativos passam a autorizar 200 pessoas em ambientes fechados e 400 em ambientes abertos





- Salas de aula poderão usar 100% da capacidade, respeitando os protocolos e garantindo a opção do ensino híbrido





- Autorização de evento teste na área do esporte, com 10% do público na Arena Castelão e exigência de duas doses.





Essas medidas entram em vigor na segunda-feira (20) e serão válidas até o da 3 de outubro.





Fonte: GCMAIS