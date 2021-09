Petrobras acha pouco e ameaça novos aumentos

Com auxiliares que tem, o governo de Jair Bolsonaro não precisa de inimigos. Após a Petrobras decretar o 8º aumento semanal consecutivo, com explicações vagas sobre “volatilidade de preços” e outras crendices, um diretor da Petrobras afirmou em coletiva nesta segunda (27), com a insensibilidade característica do tecnocrata, que o preço dos combustíveis estaria “defasado” e que a empresa avalia mais aumentos.





Fogueira da convulsão





A declaração chega a ser irresponsável porque põe gasolina na fogueira que se forma de uma convulsão social dada como certa.





Pedala, Bolsonaro





Chegou ao ponto em que ou o Brasil acaba com o monopólio e privatiza a Petrobras ou a Petrobras acaba com o que resta de paz social no País.





Altas desnecessárias





O lucro pornográfico de R$42,8 bilhões, no segundo trimestre deste ano, mostrou que os aumentos da Petrobras estão muito além do necessário.





Hay que endurecerse





O diretor arrogante disse olhar aumentos “com carinho”, parafraseando Chega Guevara: “hay que endurecerse pero sin perder la ternura.”





(Diário do Poder)