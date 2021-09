PM apreende quase meia tonelada de drogas na Região Metropolitana de Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) apreendeu nesta quarta-feira (22), no município de Pacatuba, 493 quilos de drogas. Entre os entorpecentes apreendidos estavam maconha e crack e cocaína. A ofensiva foi efetivada pelo Comando Tático Motorizado (Cotam), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), com apoio da Força Tática.





A apreensão ocorreu após denúncias de que em uma casa, no bairro Timbozinho, havia intensa movimentação de pessoas em atitudes suspeitas. De imediato, os militares iniciaram diligências e foram ao local indicado. Chegando ao local, os agentes encontraram no interior do imóvel 477,2 quilos de maconha, oito quilos de crack, quatro pacotes com substância semelhante à cocaína e recipientes contendo materiais comumente utilizados para aumentar a quantidade de entorpecentes e duas balanças de precisão.





O material foi levado à Delegacia de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em Fortaleza, onde foi instaurado inquérito policial para dar continuidade aos trabalhos investigativos.





(CN7)