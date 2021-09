PMs DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO BAIRRO PARQUE SILVANA II

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), prendeu, na noite do último sábado (04), Jorge Alves do Nascimento, 37, que jogou no telhado de uma casa um saco com revólver e 20,5 gramas de maconha ao avistar aproximação da composição, em Sobral-CE.





Por volta das 21h40, a equipe do CPRAIO realizava policiamento de rotina quando notou uma movimentação suspeita em uma residência na Travessa Batista II, do bairro Parque Silvana II. A composição desembarcou e adentrou à viela, sendo ouvido um forte barulho no telhado de uma casa, e, em seguida, um casal assustado que foi abordado na frente dessa casa.





Os militares realizaram uma busca no telhado da residência e achou um revólver com seis munições intactas e a maconha dentro de uma sacola.





O homem abordado é proprietário da casa e assumiu que o material apreendido era seu e que havia tentado esconder ao visualizar a equipe.





O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Sobral onde foi feita autuação por porte ilegal de arma de fogo e consumo de drogas.





(Assessoria de Comunicação da PMCE)