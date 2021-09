Polícia Civil do Ceará prende paulista em posse de 20 quilos de cocaína em Juazeiro do Norte

Um trabalho continuado de combate ao tráfico de drogas na região do Cariri, desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), culminou na prisão de um homem de 25 anos, em posse de cerca de 20 quilos de cocaína. O caso foi registrado na manhã de hoje (7), após o alvo receber o material ilícito que foi entregue por uma transportadora oriunda de São Paulo. A prisão e apreensão aconteceram em Juazeiro do Norte – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará.





A PC-CE prendeu em flagrante Manoel Victor Reis de Santana, de 25 anos. O suspeito, que é natural de São Paulo, estava no Ceará, segundo levantamentos investigativos, exclusivamente para receber a droga que veio de São Paulo com destino à Juazeiro do Norte. Ainda segundo as investigações, o suspeito estava em um imóvel situado no bairro São José, em Juazeiro do Norte.





Ao se deslocarem para o endereço alvo da entrega, os agentes de segurança flagraram Victor, que não reagiu à ofensiva policial, em posse de um pouco mais de 20 quilos de cocaína. O entorpecente estava acondicionado em uma mesa desmontada. Ainda foram apreendidos mais 42 gramas de maconha, dois celulares, alguns documentos e cartões de créditos.





Diante dos fatos, todo o material ilícito e homem foram conduzidos à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Na unidade plantonista, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam a fim de identificar outros partícipes deste esquema criminoso.