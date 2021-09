“Política do fecha tudo era pra me derrubar”, diz Bolsonar

Um dia após encontrar o povo nas ruas de Brasília e de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele voltou a criticar prefeitos e governadores que adotaram medidas de restrição em função da pandemia da Covid-19.





Segundo o presidente, a intenção dos governantes era “mexer na economia” para prejudicar o governo federal.





– O ano passado, com a política do “feche tudo” eu até pensei, desconfiei – não vou afirmar – que era uma maneira de mexer na economia para tentar derrubar a gente – iniciou o presidente em vídeo divulgado no YouTube.





Em seguida, Bolsonaro retomou declarações de que, em sua visão, era necessário conciliar a economia e a saúde e, na medida do possível, “enfrentar” a pandemia.





– O que acontece? Como disse durante a pandemia: tem que enfrentar os problemas. Não adianta ficar aí chorando embaixo da cama, lamentando. Tem que tentar resolver – prosseguiu.





No ano passado e nos primeiros meses deste ano, Bolsonaro confrontou governadores e prefeitos que, com o aval do Supremo Tribunal Federal, adotaram políticas próprias de restrição de locomoção, comércio e lockdown.





