Polícia Federal faz operação contra servidores públicos que recebem Bolsa Família

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação com objetivo de aprofundar investigação que apura recebimento indevido do Bolsa Família por servidores públicos do Ceará.





Cerca de 15 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão, em domicílios de servidores públicos investigados em Fortaleza, com a finalidade de instruir inquérito policial que apura indícios de atuação criminosa de servidores públicos com renda superior a R$ 2 mil e beneficiários do programa de transferência direta de renda Bolsa Família.





As investigações tiveram início no ano de 2020 e, a partir dos dados coletados e analisados pela PF, foram levantados indícios de que servidores públicos solicitaram e receberam fraudulentamente o benefício bolsa-família, não tendo renda compatível com o programa social.





O Bolsa Família só deve ser pago a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza, conforme requisitos inscritos na lei.





As investigações da “Operação Provérbios 16:19” continuam com análise do material apreendido na operação policial e do fluxo financeiro dos suspeitos, apurando-se também a participação de terceiros.





Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de estelionato qualificado, e, se condenados poderão cumprir penas de até seis anos de reclusão.





