Sete pessoas morrem em queda de avião em Piracicaba, em SP

Pelo menos sete pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair em uma região de mata em Piracicaba, São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). A queda provocou uma explosão, e um incêndio começou no local.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião levava cinco passageiros da mesma família, além do piloto e do copiloto. Todos morreram no acidente. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.





O avião havia saído do aeroporto de Piracicaba e caiu pouco tempo após levantar voo, por volta das 9h. A queda aconteceu em uma área de mata ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec).





Ainda não se sabe a causa da queda do bimotor.