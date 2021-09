Suspeitos morrem em confronto com a PM durante ocorrência em Acaraú

Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar na cidade de Acaraú, na tarde desta terça-feira (28). Segundo relatos recebidos pelo Portal Vale do Acaraú, o caso se deu quando equipes do Força Tática e RAIO, se depararam com suspeitos durante ronda, onde eles atiraram contra os militares, dando início ao tiroteio. No local foram apreendidos armas, munições e drogas.





O caso aconteceu por volta das 17h no bairro Paulo VI, na cidade de Acaraú. De acordo com os relatos, as equipes faziam rondas na Rua Joaquim Semeão Rodrigues, quando identificaram duas pessoas suspeitas.





Na tentativa de abordagem, tiros foram disparados contra os policiais, iniciando o confronto que culminou com os suspeitos baleados.





Os dois suspeitos, identificados como Marcio França Ribeiro Silva, de 22 anos, conhecido como Marcio Black, natural de Fortaleza/CE, com passagens na policia por receptação, porte ilegal de arma e trafico, e Jose Rafael Silva do Nascimento, de 19 anos, natural de Acaraú, sem passagens criminais, chegaram a ser socorridos ate o Hospital Moura Ferreira, mas não resistiram e vieram a óbito.





No local foi apreendido pelos policiais, dois revolveres, munições deflagradas e papelotes de maconha.





O caso foi apresentado na Delegacia Plantonista na cidade de Camocim.





Morte de comerciante





Ainda de acordo com os relatos recebidos pelo Portal Vale do Acaraú, Marcio Black era suspeito de envolvimento na morte de um comerciante no mês de Abril, na localidade de Carvoeiro, em Itarema.





Na época, duas pessoas em uma moto chegaram ao estabelecimento se passando por clientes, onde assassinaram a vitima com tiros pelas costas.





(Portal Vale do Acaraú)