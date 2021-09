Tiro que matou vendedora em shopping partiu da arma do segurança da loja, conclui perícia

O tiro que matou a vendedora Caroline Alves da Rocha, no último dia 20 de agosto, na joalheria Tânia Joias, no shopping Iguatemi, partiu da arma do segurança da loja. Foi o que concluiu o laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), datado do dia 1º de setembro, o qual O POVO teve acesso na manhã desta quinta-feira, 8. A conclusão do laudo, no qual foram analisados a arma do segurança, um revólver marca Taurus, calibre 38, o estojo e sete projéteis, foi a de que a bala que atingiu a vendedora apresenta convergência com a posição da arma do segurança e percorreu o cano da arma.





Em nota, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) informa que equipes da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), Coordenadoria de Perícia Criminal (Copec), Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (Calf) e Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) atuaram nas perícias técnicas para subsidiar a investigação do latrocínio que resultou na morte de uma mulher em uma joalheria, em um shopping de Fortaleza, no dia 20 de agosto.





Ainda na nota, a instituição avisa que as equipes da Pefoce forneceram, para a investigação, laudos de microcomparação balística e eficiência de arma, exame residuográfico, identificação de perfis genéticos, exame de lesão corporal, identificação necropapiloscópica, exame cadavérico, perícia de local de crime e exame de extração de imagens audiovisuais de DVR (digital video recorder), entre outros. Todos os laudos foram encaminhados na última semana para a Polícia Civil para auxiliar na investigação do caso.





Também por meio de nota, o shopping Iguatemi informa que permanece acompanhando a apuração do episódio e somente irá se pronunciar após a conclusão final dos laudos e das investigações.





A joalheria informou que, no momento, prefere não se pronunciar.





(O Povo)