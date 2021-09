TRAGÉDIA: Pai mata a própria filha a tiros durante velório em Itapipoca/CE

Um pai matou a própria filha a tiros durante o velório do sogro na tarde desta sexta-feira (3), na localidade de São Miguel, região serrana do município de Itapipoca.



De acordo com informações preliminares, a jovem estava acompanhada do esposo no velório do avô, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo pai. A vítima, identificada até o momento apenas como Naiara Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido também foi atingido mas conseguiu fugir. A motivação do assassinato é desconhecida.



Após o crime, o suspeito fugiu em uma área de mata. A Polícia Militar foi acionada e após diligências, os policiais militares conseguiram localizar e prender o homem em flagrante.